Да, опять: во Франции выявили абсолютно новый штамм COVID-19

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Да, опять: во Франции выявили абсолютно новый штамм COVID-19Но информации пока мало
Ученые из Института инфекционных заболеваний на юго-востоке Франции в Марселе опубликовали результаты исследований, в ходе которых они обнаружили новый штамм коронавируса со множеством мутаций.
Всего, после проведенных анализов на определение мутаций коронавируса, ученые обнаружили новый штамм у 12 жителей Марселя на юго-востоке Франции. Специалисты пришли к выводу, что подобные результаты говорят о том, что появление новых штаммов коронавируса предсказать все таки невозможно.
Скорее всего новый штамм, который пока что назвали B.1.640.2, появился в Камеруне. Впервые его выявили в ноябре прошлого года. По информации ученых, новый штамм COVID-19 содержит в себе порядка 46 мутаций генома. Однако для определения уровня его угрозы и заразности требуются дальнейшие исследования.
Источник: MedRvix