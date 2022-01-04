Да, опять: во Франции выявили абсолютно новый штамм COVID-19

Всего, после проведенных анализов на определение мутаций коронавируса, ученые обнаружили новый штамм у 12 жителей Марселя на юго-востоке Франции. Специалисты пришли к выводу, что подобные результаты говорят о том, что появление новых штаммов коронавируса предсказать все таки невозможно.

Скорее всего новый штамм, который пока что назвали B.1.640.2, появился в Камеруне. Впервые его выявили в ноябре прошлого года. По информации ученых, новый штамм COVID-19 содержит в себе порядка 46 мутаций генома. Однако для определения уровня его угрозы и заразности требуются дальнейшие исследования.