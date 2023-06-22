Дайверы обнаружили затонувшие машины времён блокады Ленинграда в Ладоге

Участники второй экспедиции проекта «Наследие ладожских глубин» обнаружили два затонувших автомобиля на дне Ладожского озера. Специалисты уверены, что это советские шестиколёсные ГАЗ-АА (полуторки), которые в период блокады Ленинграда доставляли продовольствие и помощь. Артефакты были обнаружены в ходе исследования южной части озера дайверами из клуба «Диво» и их партнёрами. Эти автомобили могли играть важную роль в спасении жителей города, перевозя хлеб и помогая эвакуировать людей по единственному доступному транспортному коридору — Дороге жизни.

При осмотре артефактов было выяснено, что кузова автомобилей частично разрушены, но некоторые металлические части, включая раму, колеса и двигатель, сохранились в достаточно хорошем состоянии. Это позволяет реконструкторам рассчитывать на возможность восстановления и даже запуска автомобилей. Результаты исследования переданы на исторический факультет Орловского государственного университета для дальнейшего анализа.

Пока неизвестно, как именно эти автомобили оказались на дне озера, но предполагается две версии: они могли быть повреждены авиабомбами или затонули из-за ослабшего льда. Важно отметить, что большая часть грузов в период Дороги жизни была доставлена не на автомобилях, а на кораблях и баржах, и только небольшая часть была перевезена по льду. Тем не менее, эти автомобили имеют высокую историческую ценность, так как символизируют героические усилия водителей и спасателей, которые рисковали своей жизнью, чтобы доставить помощь блокадному Ленинграду.

Исследователи надеются идентифицировать найденные автомобили, проверив номерные знаки на двигателе, чтобы установить владельцев и водителей. Эти артефакты несут в себе большое символическое значение, так как в период Дороги жизни было доставлено огромное количество грузов и эвакуировано множество людей. В будущем эти найденные автомобили планируется передать в музей Ленинградской области.