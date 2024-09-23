Дал заднюю: Илон Маск пошел на поводу властей Бразилии

Ранее Верховный суд Бразилии заблокировал доступ к платформе X.com до тех пор, пока Маск не выполнит ряд условий, включая назначение юридического представителя, уплату штрафов и удаление учетных записей, угрожающих демократии.

Газета The Guardian сообщает, что Маск, который ранее закрыл офисы X.com в Бразилии в знак протеста, назначил нового представителя — Рашель де Оливейра Консейсао.

Это произошло после того, как судья Верховного суда Александр де Мораес распорядился удалить более 100 аккаунтов, ставивших под сомнение результаты президентских выборов 2022 года.

Несмотря на это, Верховный суд остался недоволен представленными документами о назначении представителя и дал X.com пять дней на исправление ошибок.