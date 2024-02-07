DALL-E 3 будет добавлять водяные знаки для проверки подлинности изображений

Водяные знаки C2PA будут отображаться на изображениях, созданных на сайте ChatGPT и в API модели DALL-E 3. Они будут состоять их невидимого компонента метаданных и видимого символа CR, который будет отображаться в верхнем левом углу каждого изображения.

В компании отметили, что добавление метаданных водяных знаков к изображениям оказывает «незначительное воздействие на задержку и не влияет на качество генерации изображений». Это также немного увеличит размер изображений для некоторых задач.

Группа C2PA, включающая компании Adobe и Microsoft, активно поддерживает использование водяных знаков для идентификации происхождения контента и отображения информации о том, создана ли она человеком или с использованием искусственного интеллекта.