DALL-E 3 vs Midjourney: два самых совершенных ИИ для рисования картинок сравнили

Цель эксперимента заключалась в том, чтобы определить, какой из них лучше справится с созданием хэллоуинских картинок.

DALL-E 3, встроенный в ChatGPT+, позволяет легко создавать изображения на основе текстовых запросов. В то время как Midjourney предлагает больше возможностей для настройки.

Эксперты провели восемь тестов, сравнивая изображения, созданные обоими ИИ. Основной темой был Хэллоуин, и каждый запрос включал в себя определенный стиль искусства или представления.