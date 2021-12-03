Дальний Восток России будут охранять малые ракетные корабли «Каракурты»

«Каракурты» войдут в состав 165-й бригады охраны водного района Тихоокеанского флота во Владивостоке. ТТХ кораблей и штатное вооружение позволят полностью закрыть Владивосток, Сахалин и Курильские острова. А в силу хорошей мореходности они могут совершать дальние походы, что усилит Тихоокеанский флот. Также корабли проекта 22800 смогут демонстрировать российский флаг в других странах, что укрепит позиции России на Дальнем Востоке.

«Каракурты» предназначены в первую очередь для защиты главной базы Тихоокеанского флота, а в случае необходимости их смогут легко перебросить к берегам Камчатки. Эти корабли небольшие по размерам, имеют рубленные геометрические формы. В их в конструкции используются радиопоглощающие материалы, что делает их практически незаметными для радаров противника. Поэтому они могут быть использованы для действий из засады в Японском море, в районе Сахалина и Курильских островов.

На вооружении у «Каракуртов» будут состоять универсальные комплексы на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или противокорабельных «Оникс». Также они будут вооружены пулемётами и 76,2-мм артиллерийскими установками АК-176МА. Вместе с этим они будут оснащены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-М» — системами, способными сбивать крылатые и противокорабельные ракеты, беспилотники, самолёты и вертолёты на удалении до 20 км от корабля.

Кроме того, «Каракурты» могут не включать радары и оставаться незамеченными противником благодаря беспилотникам «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км.