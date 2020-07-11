Дальность полета дронов DJI выросла до 10 км

Помимо того, что увеличилась дальность полета дронов, обновление привнесло и ряд других не менее важных изменений. В частности, выросло время функционирования пульта удаленного управления в условиях низкой температуры. Кроме того, специалисты устранили несколько ошибок, одна из них проявлялась в виде дисбаланса кардана после самопроверки, тогда как вторая в виде отсутствия доступа к переключателю обхода препятствий во время эксплуатации MSDK. Также были изменены настройки авторазряда по умолчанию.

Однако сообщается, что увеличенная дальность полета дронов зависит от региона.Так, если пользователи США обеспечены 10 км, то в Китае диапазон составляет максимум 6 км.