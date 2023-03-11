Дания анонсировала передачу Украине танков Leopard 1 весной 2023 года

19:11, 11 марта 2023
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Дания анонсировала передачу Украине танков Leopard 1 весной 2023 годаДолжны передать 100 танков
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что весной 2023 года королевство поставит Украине первую партию танков Leopard 1. Конкретные сроки Поульсен не назвал.
Фото: Goodfon.com
В эту партию входит 100 танков. По словам датского чиновника, это «большое и важное пожертвованием» Украине.
«Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свободу крупным и важным пожертвованием, и мы все ещё надеемся, что весной сможем поставить Украине первые танки», — отметил датский министр.