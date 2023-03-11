Дания анонсировала передачу Украине танков Leopard 1 весной 2023 года

В эту партию входит 100 танков. По словам датского чиновника, это «большое и важное пожертвованием» Украине.

«Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает борьбу Украины за свободу крупным и важным пожертвованием, и мы все ещё надеемся, что весной сможем поставить Украине первые танки», — отметил датский министр.