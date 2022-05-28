Дания передала Украине ракеты «Гарпун»: насколько они опасны для российских кораблей?

Болтенков отметил, что любое оружие опасно, но эффективным противодействием будет грамотная организация обороны, правильного боевого порядка российских кораблей и т.д. Эксперт выразил мнение, что сами по себе ракеты «Гарпун» — опасное оружие, но Украина, скорее всего, получит боеприпасы, которые были произведены не менее 40 лет назад.

Также Болтенков подчеркнул, что на вооружении у ЧФ стоят фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» проекта 11356. На борту этих кораблей установлены комплексы «Штиль-1» и ракета Х-35. По словам эксперта, всё это оставляет Украине мало шансов на успешное использование датских ракет.

«Будет ли получение Украиной датских или других современных ПКР угрозой для Черноморского флота России? Да, будет, любое оружие — это угроза для противника. Однако при грамотной организации боевого порядка корабельного соединения, создании надёжной зоны противовоздушной и противоракетной обороны, ведении всех видов разведки ракетную угрозу со стороны противника можно минимизировать», — подчеркнул Дмитрий Болтенков.