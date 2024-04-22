Дания запустила крупнейший тендер на строительство ветряных ферм

Опубликовано 22 апреля 2024, 21:48
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Дания запустила крупнейший тендер на строительство ветряных фермОн охватывает шесть площадок
Датское энергетическое агентство в понедельник объявило о запуске своего крупнейшего тендера на строительство ветряных ферм, целью которого является производство шести гигаватт к 2030 году — более чем вдвое превышающего текущую мощность Дании.
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Энергия, полученная от ветровых ферм на море, является одним из основных источников зеленой энергии, на которую рассчитывает Европа для декарбонизации производства электроэнергии и достижения цели нулевых выбросов углерода к 2050 году, однако она пока далека от необходимого темпа для достижения своих целей.
В настоящее время ветровые парки на море Дании генерируют 2,7 гигаватт электроэнергии, а еще один гигаватт должен быть запущен в 2027 году.
Тендер охватывает шесть площадок в четырех зонах датских вод: Северное море I, Каттегат, Кригерс Флак II и Хессель.