Данные 1,2 миллиона россиян «слили» в сеть

Наука и технологии
Сегодня в 16:01
Данные 1,2 миллиона россиян «слили» в сетьПричём даже не в даркнет
Исследователи из BI.ZONE нашли в сети около 1,2 млн учётных записей россиян. Разумеется, все они попали туда не по воле их владельцев.
По мнению экспертов, причиной такой масштабной утечки стала цифровая безграмотность людей — они сами «помогали» злоумышленникам скомпрометировать информацию, пишет ТАСС.
Что интересно, всё это было обнаружено не где-то в теневом интернете — даркнете — а в обычной сети, которой пользуется каждый из нас.
Более того, так как они данные находятся в свободном доступе, злоумышленники даже не требуют обязательной оплаты за них.
Стоит отметить, что в самой BI.ZONE уточнили, что как только пользовательские данные попадают в сеть, мошенники и хакеры начинают автоматизированную проверку этих учётных данных на разных сервисах.