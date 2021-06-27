Данные 1,2 миллиона россиян «слили» в сеть

По мнению экспертов, причиной такой масштабной утечки стала цифровая безграмотность людей — они сами «помогали» злоумышленникам скомпрометировать информацию, пишет ТАСС.

Что интересно, всё это было обнаружено не где-то в теневом интернете — даркнете — а в обычной сети, которой пользуется каждый из нас.

Более того, так как они данные находятся в свободном доступе, злоумышленники даже не требуют обязательной оплаты за них.

Стоит отметить, что в самой BI.ZONE уточнили, что как только пользовательские данные попадают в сеть, мошенники и хакеры начинают автоматизированную проверку этих учётных данных на разных сервисах.