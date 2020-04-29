Данные 12 млн россиян, взявших микрокредит, слили в сеть

Что интересно, примерно две трети заемщиков, данные которых обнаружены в бесплатном пробнике на 1,8 тысяч человек, являются клиентами финансового маркетплейса “Юником24”. Основной деятельностью компании является онлайн-подбор и оформление кредитных продуктов.

И если сама “Юником24” заявляет о своей невиновности в произошедшем, то продавец наоборот настаивает на том, что все клиенты “утекли” прямиком из одного источника. Около четверти клиентов, чьи данные оказались в сети в бесплатном пробнике, подтвердили, что были клиентами микрокредитной компании “Микроклад”.

Напомним, что чуть ранее в сети появилась схожая информация, только уже касающаяся клиентов украинского ПриватБанка — данные пользователей банка можно было получить в Telegram-ботах по дному лишь номеру телефона.