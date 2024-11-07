Данные 90% россиян утекли в сеть в том или ином виде

Около 90% персональных данных взрослых россиян уже находятся в открытом доступе. Как сообщил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления «Сбера», в результате утечек информации в публичной сети оказалось более 3,5 миллиардов строк данных. Это крайне тревожная ситуация, и большинство этих данных касаются именно взрослых граждан.

Кузнецов отметил, что такие утечки происходят по причине недостаточной защиты информации. Среди основных источников утечек за 2023 и начало 2024 года он назвал интернет-магазины и медицинские учреждения, а утечек со стороны банков оказалось всего 2%. Это подчёркивает, что проблема касается не только финансовых организаций, но и множества других сфер.

По словам зампреда, даже если банки активно защищают данные, другие отрасли пока не могут обеспечить должный уровень безопасности. Кузнецов также подчеркнул, что данные, попавшие в открытый доступ, могут стать лёгкой добычей для злоумышленников.