Данные 90% утекли в сеть, а ущерб экономике за два года составил около 1 трлн рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что утечка персональных данных затронула примерно 90% взрослого населения страны.

Наибольший пик утечек пришелся на прошлый год, но в 2024 году их стало несколько меньше. По прогнозам, общий ущерб экономике от кибератак за 2023–2024 годы может достичь 1 трлн рублей, при этом потери россиян за текущий год оцениваются в 250 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году наблюдается значительный рост числа фишинговых сайтов — на 116% больше по сравнению с предыдущим годом.

Хакеры начали активно использовать домены третьего и более глубоких уровней, что затрудняет их обнаружение.