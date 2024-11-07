Данные 90% утекли в сеть, а ущерб экономике за два года составил около 1 трлн рублей

Опубликовано 07 ноября 2024, 10:421 мин.
Данные 90% утекли в сеть, а ущерб экономике за два года составил около 1 трлн рублейРадует, что в 2024 году утечек стало меньше
В 2023 году и I половине 2024 года основными источниками утечек личных данных в России стали интернет-магазины и медицинские учреждения, тогда как на банки пришлось лишь около 2% случаев.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что утечка персональных данных затронула примерно 90% взрослого населения страны.
Наибольший пик утечек пришелся на прошлый год, но в 2024 году их стало несколько меньше. По прогнозам, общий ущерб экономике от кибератак за 2023–2024 годы может достичь 1 трлн рублей, при этом потери россиян за текущий год оцениваются в 250 млрд рублей.
Кроме того, в 2024 году наблюдается значительный рост числа фишинговых сайтов — на 116% больше по сравнению с предыдущим годом.
Хакеры начали активно использовать домены третьего и более глубоких уровней, что затрудняет их обнаружение.