Данные более 3 миллионов клиентов Audi и Volkswagen утекли в сеть

Наука и технологии
Сегодня в 13:01
Данные более 3 миллионов клиентов Audi и Volkswagen утекли в сетьСтоит ли ждать коллективный иск против автоконцерна?
Volkswagen Group of America уведомила офис генерального прокурора Калифорнии и штата Мэн в США о том, что компания столкнулась с крупной утечкой данных. В результате её пострадали 3,3 млн клиентов компании.
Речь идёт о тех из них, кто оставлял свои данные Volkswagen и Audi, пишет BleepingComputer. При этом в сеть попали незащищённые данные, которые находились в открытом доступе период с августа 2019 года по май 2021-го.
Представители автоконцерна рассказали, что среди пострадавших есть как те, у кого «утекли» лишь контактные данные, так и те, у кого стали общедоступны более конфиденциальные данные. В том числе номер социального страхования и номер кредита.
Отметим, что последним Volkswagen предложил бесплатные услуги по защите и мониторингу кредитов, в том числе и 1 млн долларов страховки от кражи личных данных.