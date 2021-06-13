Данные более 3 миллионов клиентов Audi и Volkswagen утекли в сеть

Речь идёт о тех из них, кто оставлял свои данные Volkswagen и Audi, пишет BleepingComputer. При этом в сеть попали незащищённые данные, которые находились в открытом доступе период с августа 2019 года по май 2021-го.

Представители автоконцерна рассказали, что среди пострадавших есть как те, у кого «утекли» лишь контактные данные, так и те, у кого стали общедоступны более конфиденциальные данные. В том числе номер социального страхования и номер кредита.

Отметим, что последним Volkswagen предложил бесплатные услуги по защите и мониторингу кредитов, в том числе и 1 млн долларов страховки от кражи личных данных.