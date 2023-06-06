Данные более 3 млн клиентов Gloria Jeans утекли в Интернет после взлома хакеров

На этот раз жертвой стали сразу несколько магазинных сетей: «Твой дом», «Ашан» и Gloria Jeans. В общей сложности, речь идёт о разглашении личных данных более 10 млн покупателей.

При этом в случае с GJ утекли данные 3,16 млн клиентов. Это и ФИО, и адреса электронной почты, а вместе с ними номера телефонов, даты рождения и номера карт постоянных покупателей.

Впервые сведения об утечке появились в Telegram-канале «Утечки информации». Проверка случайных адресов электронной почты показала, что они действительные.

Представители компании уже отреагировали на произошедшее, заявив, что служба безопасности проводит внутреннюю проверку для выяснения — принадлежат ли эти данные их покупателям.