Данные госведомств начнут использовать для обучения ИИ

Минэкономразвития России утвердило правила размещения государственной информации в интернете. С 7 июня компании могут получать и использовать эти данные для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Новый приказ, опубликованный на официальном сайте, устанавливает процедуру публикации данных государственных и муниципальных органов в специальном разделе под названием «Открытые данные». Решение о размещении информации принимается на основе общественной потребности, оценённой публичными советами при разных уровнях власти.

Эксперты считают, что это изменение значительно упростит доступ компаний к важной информации для разработки новых технологий и услуг. В разделе «Открытые данные» будут представлены разнообразные данные, за исключением персональных. Компании смогут бесплатно использовать эти данные для обучения ИИ и других целей, что способствует развитию цифровой экономики и подготовке к национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», запланированному на 2025 год.

Новый национальный проект заменит существующий проект «Цифровая экономика» и получит финансирование в размере не менее 700 млрд рублей. Его целью является создание цифровых платформ к 2030 году во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эксперты уверены, что унифицированный подход к размещению данных на сайтах ведомств значительно упростит процесс поиска и анализа информации для компаний. Это способствует развитию новых технологий и продуктов в сферах ИИ и анализа данных.