Наука и технологии
Опубликовано 17 июня 2024, 21:47
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Данные госведомств начнут использовать для обучения ИИ

Соответствующий приказ опубликован на портале правовых документов
Российским компаниям разрешат использовать данные государственных ведомств для обучения нейросетей
Данные госведомств начнут использовать для обучения ИИ
© ron dyar

Минэкономразвития России утвердило правила размещения государственной информации в интернете. С 7 июня компании могут получать и использовать эти данные для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Новый приказ, опубликованный на официальном сайте, устанавливает процедуру публикации данных государственных и муниципальных органов в специальном разделе под названием «Открытые данные». Решение о размещении информации принимается на основе общественной потребности, оценённой публичными советами при разных уровнях власти.

Эксперты считают, что это изменение значительно упростит доступ компаний к важной информации для разработки новых технологий и услуг. В разделе «Открытые данные» будут представлены разнообразные данные, за исключением персональных. Компании смогут бесплатно использовать эти данные для обучения ИИ и других целей, что способствует развитию цифровой экономики и подготовке к национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», запланированному на 2025 год.

Новый национальный проект заменит существующий проект «Цифровая экономика» и получит финансирование в размере не менее 700 млрд рублей. Его целью является создание цифровых платформ к 2030 году во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эксперты уверены, что унифицированный подход к размещению данных на сайтах ведомств значительно упростит процесс поиска и анализа информации для компаний. Это способствует развитию новых технологий и продуктов в сферах ИИ и анализа данных.