Данные из российских госсистем выставят на продажу компаниям

Однако перед этим информация будет проходить процедуру санитизации, чтобы исключить любые конфиденциальные сведения. Эта инициатива обсуждается в рамках подготовки новой версии законопроекта о Национальной системе управления данными, которая находится в стадии разработки с 2021 года.

Санитизация данных предполагает применение математических алгоритмов для оценки рисков и полезности информации. Этот процесс будет регулироваться правительством, и только аккредитованные компании смогут заниматься очисткой данных.

Стоимость подобных услуг также будет определена на государственном уровне.

Эксперты подчеркивают, что коммерческий успех продажи таких данных будет зависеть от того, насколько их владельцы смогут доказать их ценность. В противном случае, информация может быть расценена как «мусор».