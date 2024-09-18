Данные клиентов страховой компании «Спасские ворота» утекли в сеть

Страховая компания «Спасские ворота» сообщила об утечке персональных данных своих клиентов в Роскомнадзор. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве сейчас изучают документ, поступивший от компании.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о возможной утечке данных, которая затронула около 70 тысяч телефонных номеров, 100 тысяч адресов электронной почты, а также хешированные пароли и другую личную информацию. По закону о защите персональных данных, оператор обязан уведомить Роскомнадзор в течение 24 часов с момента обнаружения утечки.

Если факт утечки подтвердится, и будут найдены доказательства нарушения правил хранения данных, компании «Спасские ворота» может грозить штраф до 100 тысяч рублей в соответствии с действующим законодательством.