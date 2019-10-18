Данные о кредитах миллионов россиян оказались в свободном доступе

Дяченко высказал предположение, что в связи с тем, что поисковики уже успели провести индексацию базы, то велики шансы, что кто-то успел выкачать ее полностью. Что интересно, еще недавно микрофинансовая организация “ГринМани”, на которую ссылается база, занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в России, но уже в сентябре 2019 года Центробанк исключил ее из реестра в связи с неоднократными нарушениями.

Сама “ГринМани” уже дала комментарий, сказав, что занимается проверкой информации о возможной утечке. Что же до представителей “Эквифакс”, то в компании заявили, что никакой утечки из “ГринМани” не было.