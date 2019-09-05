Данные о людях, использующих "ВКонтакте" для входа на Pornhub, оказались в открытом доступ

Но в работе бота есть определенные ограничения. Так, он не сможет выдать ссылки на друзей у тех пользователей, кто закрыл свой профиль во “ВКонтакте”, а как следствие скрыл список своих друзей. Также раз в несколько количество дней у приложения Pornhub для соцсети сбрасывается токен, с помощью которого пользователь авторизуется на сайте, в связи с чем один и тот же человек может быть у каких-то друзей в списке, а у других его там может не быть. Ну и популярность у пользователей также вызвала сбой в работе бота, так как он явно не был рассчитан на подобные нагрузки.

”У закрытых страниц скрыты друзья. Поэтому им нужно либо открывать свою страницу, либо добавить в друзья или подписаться на профиль Дианы Лариновой. Через неё запрашиваются друзья — это мой аккаунт для тестов. По поводу багов: ограничения API позволяют узнать информацию о 75 пользователях в секунду. Я ещё подумаю как это можно оптимизировать”, — рассказал создатель бота PRNHB Даниил Суворов.

UPD: Пресс-служба «ВКонтакте» заявила TJ, что соцсеть закрыла выдачу информации о пользователях приложения Pornhub. Бот продолжает работать, но не присылает список друзей, это подтвердил Суворов.