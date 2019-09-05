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Данные о людях, использующих "ВКонтакте" для входа на Pornhub, оказались в открытом доступ

Соответствующего бота написал российский программист
Российский программист Даниил Суворов разработал бота PRNHB, способного раскрыть пользователю, кто из его списка друзей во “ВКонтакте” авторизуется на Pornhub при помощи учетной записи в соцсети.

Но в работе бота есть определенные ограничения. Так, он не сможет выдать ссылки на друзей у тех пользователей, кто закрыл свой профиль во “ВКонтакте”, а как следствие скрыл список своих друзей. Также раз в несколько количество дней у приложения Pornhub для соцсети сбрасывается токен, с помощью которого пользователь авторизуется на сайте, в связи с чем один и тот же человек может быть у каких-то друзей в списке, а у других его там может не быть. Ну и популярность у пользователей также вызвала сбой в работе бота, так как он явно не был рассчитан на подобные нагрузки.

”У закрытых страниц скрыты друзья. Поэтому им нужно либо открывать свою страницу, либо добавить в друзья или подписаться на профиль Дианы Лариновой. Через неё запрашиваются друзья — это мой аккаунт для тестов. По поводу багов: ограничения API позволяют узнать информацию о 75 пользователях в секунду. Я ещё подумаю как это можно оптимизировать”, — рассказал создатель бота PRNHB Даниил Суворов.

UPD: Пресс-служба «ВКонтакте» заявила TJ, что соцсеть закрыла выдачу информации о пользователях приложения Pornhub. Бот продолжает работать, но не присылает список друзей, это подтвердил Суворов.

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