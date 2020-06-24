Данные о миллионах пользователей Telegram оказались в сети

Обнародованная база данных, которая, как сообщается, составляет 900 МБ, состоит из номеров мобильных телефонов пользователей мессенджера, а также их уникальных идентификаторов. Представители Telegram, в свою очередь, не стали отрицать наличие данной базы. Также они отметили, что сама информация, которая утекла в сеть, собирается мессенджером в момент регистрации пользователя.

”Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор”, - отметили представители Telegram.

Однако в Telegram заверили, что большинство учетных записей, утекших в сеть, потеряли свою актуальность. А это, как сообщили представители мессенджера, говорит о том, что меры, принятые компанией еще в прошлом году, благодаря которым пользователи вправе скрыть номер, оказались эффективными.