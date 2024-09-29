Данные почти каждого россиянина есть в базе хакеров

По словам Владимира Дрюкова, директора центра противодействия кибератакам Solar JSOC, ГК «Солар», у хакеров, похоже, уже есть база данных практически на каждого россиянина. Он считает, что эти данные могут быть использованы для различных целей, включая кибератаки и рекламные обзвоны. Дрюков подчеркнул, что из-за множества утечек, произошедших в сервисах доставки, интернет-магазинах и даже медицинских учреждениях, возможно собрать почти полную базу данных о населении.

Дрюков объяснил, что если соединить все утечки информации, то получится довольно полное представление о половозрелом населении страны. Он заметил, что такие случаи не редкость и уже имели место в различных сервисах и учреждениях. По его мнению, это серьёзная угроза для безопасности личной информации россиян.

Также Дрюков добавил, что в настоящее время хакеры активно пытаются извлечь выгоду из каждой утечки, продавая данные и используя их для нанесения ущерба как компаниям, так и государству. Это подчёркивает важность защиты личных данных и необходимость повышения кибербезопасности в стране.