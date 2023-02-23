Данные пользователей Apple, Microsoft и прочих IT-гигантов украли — за них просят 175 000 долларов

В числе жертв злоумышленников оказались такие гиганты как Apple, Amazon, Microsoft, Huawei и т.д. По данным Bloomberg, хакеры взломали GDS Holdings и ST Telemedia Global Data. Это две фирмы, которые обрабатывают и хранят данные пользователей крупных IT-корпораций.

Известно, что архив с похищенной информацией был выставлен на продажу за 175 000 долларов. В нём содержались данные пользователей из более чем 2000 компаний.

По словам сепциалистов, данная утечка данных подчёркивает растущий риск кибератак на крупные компании — они всё чаще становятся мишенью хакеров. Так, в 2022 году в результате утечки данных были раскрыты конфиденциальные данные миллионов частных лиц и крупных корпораций по всему миру.

Одним из самых шумных инцидентов прошлого года можно назвать слив видео и исходного кода даже неанонсированной GTA VI.