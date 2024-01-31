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Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 08:30
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Данные пользователей ChatGPT и их переписок стали доступны посторонним

Стоит быть аккуратнее при общении с ИИ
Популярный чат-бот ChatGPT, разработанный OpenAI, столкнулся с новым вызовом в области безопасности данных.

Исследователи выяснили, что личные беседы пользователей с ботом, содержащие конфиденциальную информацию, такую как имена пользователей и пароли, оказались доступны третьим лицам.

Согласно отчету ArsTechnica, один из пользователей обнаружил в своей истории чата диалоги, которые явно принадлежали кому-то другому.

Эти утечки включали в себя данные от поддержки клиентов аптеки, включая названия порталов, номера магазинов и учетные данные для входа, а также названия презентаций и детали неопубликованных исследовательских предложений.

Это не первый случай, когда ChatGPT сталкивается с проблемами утечки данных. Ранее, в марте и ноябре 2023 года, были зафиксированы аналогичные инциденты.

OpenAI уже заявила, что проводит расследование последнего случая утечки. В свете этих событий компания призывает пользователей быть особенно осторожными при обмене чувствительной информацией с искусственным интеллектом, особенно если это касается ботов, не разработанных самими пользователями.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ChatGPT
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#Искусственный интеллект