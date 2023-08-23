Данные пользователей популярного сервиса изучения английского появились в продаже из-за хакеров

Duolingo — один из крупнейших в мире сайтов для изучения языков, имеющий более 74 млн пользователей ежемесячно.

В январе 2023 года данные более 2 млн пользователей сервиса были выставлены на продажу на теперь уже закрытом хакерском форуме Breached за $1500.

Эти данные включали в себя как публичную информацию, так и конфиденциальные данные, такие как адреса электронной почты. Несмотря на то, что реальные имена и логины доступны публично, наибольшую опасность представляют адреса электронной почты.

Duolingo подтвердило, что данные были получены путём скрапинга публичной информации профилей, и заявило, что расследует ситуацию.

Однако компания не упомянула о том, что в данных также присутствуют адреса электронной почты, которые не являются публичной информацией.