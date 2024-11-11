Данные с частного зонда на орбите Земли применят для научных исследований

Компания Sitronics Space и Институт космических исследований РАН запускают пилотный проект для изучения возможностей использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), с аппарата «Зоркий-2М» в научных целях. Соглашение было подписано на 22-й международной конференции по проблемам дистанционного зондирования Земли. Проект позволит применить данные с частного спутника для научных исследований и мониторинга.

Павел Черенков отметил, что изображения с аппаратов «Зоркий» по качеству не уступают снимкам с зарубежных спутников, а иногда и превосходят их по эффективности для определённых задач. Он добавил, что уверен в ценности таких спутников не только для науки, но и для российской экономики, где данные уже находят применение.

В рамках проекта Sitronics Space передаст ИКИ РАН тестовые данные с полигонов, которые будут интегрированы в Центр коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг». Благодаря этому около 150 научных организаций смогут использовать эти данные для исследований, сообщили в компании.