Данные студентов «Сколково» утекли в сеть

В базе содержится 420 тысяч уникальных клиентских записей с ФИО, номерами телефонов, адресами электронной почты, датами рождения, должностями и хешированными (перемешанными) паролями для входа в систему. Об этом рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, данные распространятся бесплатно. Вероятно, это данные из CRM-системы школы управления «Сколково», которая была взломана. Среди утекших данных нет номеров карт, но информацию можно использовать для спама или попыток фишинга.

Ситуацию прокомментировал и руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. Он отметил, что база содержит данные людей, оставлявших заявки на обучение или учившихся в школе «Сколково». И предупредил, что подобные данные можно использовать для адресных атак на людей.

В «Сколково» уже началась проверка по поводу утечки данных, а также учреждение обратилось в правоохранительные органы.