Дарвин обратился из могилы к русскому священнику и раскаялся в своей теории

По словам священника, находясь у могилы ученого, он спросил у Дарвина, что тот думает о собственной теории. К большому удивлению священнослужителя, родоначальник теории эволюции не только ответил на его вопрос, но также и покаялся в “за собственный вклад в науку”.

”Отец, не поддавайся соблазну моей теории… Я выдвинул гипотезу, из-за которой сейчас раскаиваюсь. Вы не имеете ничего общего с медведем или свиньей”, — заявил Дарвин по словам Владимирова.