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Дарвин обратился из могилы к русскому священнику и раскаялся в своей теории

Аминь
По всей видимости, Чарльз Дарвин очень раскаивается за разработку своей выдающейся эволюционной теории. Так, если верить словам православного священника Артемия Владимирова, знаменитый английский биолог рассказал об этом ему во время недавней беседы.

”Я не фанат его теории о происхождении человека от обезьян, поэтому мне, как священнику, было очень интересно поговорить с ним”, — рассказал протоиерей Московского Ставропигиального женского монастыря Артемий Владимиров во время недавнего интервью после посещения могилы Дарвина в Лондоне.

Протоиерей Московского Ставропигиального женского монастыря Артемий Владимиров

По словам священника, находясь у могилы ученого, он спросил у Дарвина, что тот думает о собственной теории. К большому удивлению священнослужителя, родоначальник теории эволюции не только ответил на его вопрос, но также и покаялся в “за собственный вклад в науку”.

”Отец, не поддавайся соблазну моей теории… Я выдвинул гипотезу, из-за которой сейчас раскаиваюсь. Вы не имеете ничего общего с медведем или свиньей”, — заявил Дарвин по словам Владимирова.

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