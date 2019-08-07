Дарвин обратился из могилы к русскому священнику и раскаялся в своей теории

”Я не фанат его теории о происхождении человека от обезьян, поэтому мне, как священнику, было очень интересно поговорить с ним”, — рассказал протоиерей Московского Ставропигиального женского монастыря Артемий Владимиров во время недавнего интервью после посещения могилы Дарвина в Лондоне.
По словам священника, находясь у могилы ученого, он спросил у Дарвина, что тот думает о собственной теории. К большому удивлению священнослужителя, родоначальник теории эволюции не только ответил на его вопрос, но также и покаялся в “за собственный вклад в науку”.
”Отец, не поддавайся соблазну моей теории… Я выдвинул гипотезу, из-за которой сейчас раскаиваюсь. Вы не имеете ничего общего с медведем или свиньей”, — заявил Дарвин по словам Владимирова.