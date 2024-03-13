Датские ученые создали робота-змею, способного искать выживших в руинах

Когда большинство людей представляют себе змею, движущуюся по земле, они, вероятно, представляют рептилию, изгибающую свое тело в горизонтальном S-образном рисунке. Однако такой вид передвижения — известный как змеевидный — лишь один из четырех, которые обычно используют змеи.

Когда змея должна пройти через узкое пространство, махать телом из стороны в сторону просто не является вариантом. Вместо этого животное держит свое тело прямым, последовательно сокращая и расслабляя серию мышц, начиная от головы и заканчивая хвостом.

Робот, созданный в университете Южной Дании, использует этот вид движения. Он был разработан группой под руководством аспиранта-инженера Бурджу Сеидоглу и профессора Ахмада Рафсанджани.

Тело робота состоит из сегментов, изготовленных из легкого композитного текстиля, включающего в себя самое прочное синтетическое волокно в мире — ультравысокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE). Внутри каждого сегмента находится небольшой полупроницаемый мешочек, изготовленный из того же материала. Силиконовый шланг, проходящий вдоль внутренней части робота, поочередно накачивает воздух в эти мешочки, вызывая их последовательное расширение и сжатие. По мере повторения этого процесса мешочки перемещают робота вперед.

По сравнению с большинством других змеиных роботов, данский робот, по словам ученых, намного легче и дешевле в производстве, а также его мягкое и гибкое тело позволяет ему лучше пролезать в узкие пространства.

Ученые теперь работают над внедрением насоса воздуха в тело робота, а также увеличением его скорости и возможности поворота в любую сторону. Надеется, что когда-нибудь автономная версия робота сможет найти применение в поиске выживших, заблокированных под обломками на местах катастроф.