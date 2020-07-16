Совсем недавно Qualcomm презентовала свой новый флагманский процессор — Snapdragon 865+. Уже совсем скоро в продажу поступит множество новых смартфонов от различных компаний, которые будут “щеголять” новинкой. Но когда ждать выпуска полноценного преемника Snapdragon 865, анонс которого состоялся еще в конце 2019 года? Об этом и многом другом нам стало известно, так как даты выпуска новых процессоров для Android-смартфонов "утекли" в сеть.