Наука и технологии
Сегодня 12:51
Даты выпуска новых процессоров для Android-смартфонов "утекли" в сеть
По всей видимости, полноправный преемник Snapdragon 865 появится лишь в следующем году
Совсем недавно Qualcomm презентовала свой новый флагманский процессор — Snapdragon 865+. Уже совсем скоро в продажу поступит множество новых смартфонов от различных компаний, которые будут “щеголять” новинкой. Но когда ждать выпуска полноценного преемника Snapdragon 865, анонс которого состоялся еще в конце 2019 года? Об этом и многом другом нам стало известно, так как даты выпуска новых процессоров для Android-смартфонов "утекли" в сеть.
Так, согласно опубликованным в китайской соцсети Weibo данным, новый флагманский чип компании, который получит название Snapdragon 875G, а также более бюджетный Snapdragon 435G будут представлены в первом квартале 2021 года. Что же до Snapdragon 735G, который явно найдет свое применение в среднебюджетном сегменте, то его представят либо также в первом квартале, либо уже во втором квартале следующего года.
Напомним, что согласно последним данным, что Snapdragon 875G, что Snapdragon 735G будут построены по 5-нм техпроцессу Samsung EUV, благодаря чему процессоры станут еще более производительными при увеличенной энергоэффективности.