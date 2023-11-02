Давно пора: в России будут мгновенно блокировать сайты с призывом собирать деньги для ВСУ

В России вступает в силу новый закон, цель которого — немедленная блокировка интернет-ресурсов, распространяющих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Это решение было принято в свете обнаружения активного участия зарубежных платформ и организаций в сборе средств во время специальной военной операции.

Законодательная инициатива предусматривает внесудебный порядок блокировки, что позволяет реагировать на подобные случаи без задержек. Согласно сопроводительным материалам, такие действия зарубежных субъектов представляют собой угрозу национальной безопасности России.

Кроме того, закон направлен на борьбу с мошенничеством в сфере благотворительности. Теперь сбор пожертвований для религиозных нужд будет возможен только через централизованные религиозные организации и уполномоченные ими лица, что должно предотвратить незаконное использование средств.