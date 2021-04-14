Эта нелепая штуковина размером с несколько стиральных машин — первый в мире «видак»

14 апреля 2001 года консорциум EUV LLC продемонстрировал первый комплекс по производству 10-нанометровых чипов. В то время ходовым считался 180-нанометровый техпроцесс. В консорциум, помимо крупнейших компаний Intel, AMD, IBM и Micron, входили национальные исследовательские лаборатории США Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory и Sandia National Laboratories. Для создания экспериментальных чипов использовалась технология EUV (Extreme UltraViolet Technology). По прогнозам руководителей Intel, масштабный выпуск продукции на новом оборудовании планировалось начать уже через два года.

Позднее бельгийский центр Imec совместно с компанией Cadence Design Systems продемонстрировали первый в мире 5-нанометровый процессор со встроенной ячейкой SRAM-памяти. Самое интересное, что при производстве опытного образца использовались три методики, дабы определить лучшую: с применением традиционного 193-нм сканера, с задействованием EUV-сканера и с использованием последовательной проекции 193-нм сканера и EUV-сканера. Во всех трех случаях в основе лежала иммерсионная литография.

Опыт продемонстрировал, что в первом случае для успешного создания требуется использование четырех фотошаблонов для каждого металлического слоя процессора и три фотошаблона для создания отверстий под сквозную металлизацию. Один фотошаблон соответствует одному проходу сканера по поверхности пластины. Уровень брака при этом оказался запредельным, что непременно скажется на стоимости конечного продукта.

В случае с применением EUV-сканера для каждого металлического слоя и для создания отверстий под сквозную металлизацию потребовалось только по одному шаблону и одному проходу соответственно. Плюс потребовалось меньше слоев металлизации. Преимущества применения EUV-сканеров налицо, однако, как это часто бывает, существует сразу несколько «но». По мнению специалистов, технология экономически себя оправдает только в случае появления оборудования с мощным источником излучения. Так, современный EUV-сканер может обработать за сутки до 400-500 300-миллиметровых пластин. Но в промышленных масштабах этот показатель необходимо увеличить хотя бы в 4-5 раз.

Третий способ оказался самым действенным с коммерческой точки зрения. Была достигнута золотая середина по времени обработки пластин и проценту выхода годных чипов. Для проекции каждого слоя металлизации использовалось по четыре фотошаблона и 193-нм проекция. Отверстия металлизации производились с помощью одного фотошаблона и EUV-проекции.

14 апреля 2006 года появились первые часы с дисплеем из «электронной бумаги» , их сделали компания Seiko и корпорация E Ink. Хотя они показывали информацию почти на всей своей поверхности, часы экономно расходовали энергию, благодаря тому, что заряд тратился только при обновлении картинки. Разумеется, ни о каких «умных часах» речи в 2006 году не шло, и это был обычный хронометр. Хотя с выпуска необычных часов прошло одиннадцать лет, электронная бумага и сейчас в носимой электронике остаётся экзотикой. Впрочем, помимо известных Pebble, её использовала и Sony в своём браслете SmartBand Talk.