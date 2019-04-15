ЖЖ: 20 лет платформе, которая подарила русскоязычному интернету блогеров

Социальных сетей в глобальном интернете тогда ещё не было, а обсуждать события вне интернет-СМИ желали многие, поэтому детище молодого программиста становилось популярным, и после открытия свободной регистрации интернет-ресурс развивался по принципу «сарафанного радио».

В 2002 году проект стал перевоплощаться из любительского в коммерческий. Фицпатрик зарегистрировал управляющую компанию Danga Interactive и ввёл в оборот чуть более функциональные платные учётные записи.

Однако с окупаемостью ресурса дела обстояли не очень хорошо, поэтому уже в 2005-м LiveJournal с 15 млн. пользователями выкупила компания SixApart, а спустя пару лет к бешено популярному в России ресурсу проявила интерес копания SUP Media (сегодня входит в холдинг «Рамблер-Афиша-СУП»). Сначала SUP взяла на себя развитие кириллических блогов, а затем выкупила LiveJournal у американских владельцев целиком.