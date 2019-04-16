Сегодня исполнилось 18 лет со дня выхода первого недорогого ЖК-монитора

16 апреля 2007 года компания TOSHIBA выпустила первый в мире внешний жесткий диск объемом 200 Гбайт. При этом размеры корпуса устройства составили всего 24x88x142 мм. К компьютеру накопитель подключался при помощи кабеля USB 2.0. В 2007 году стоимость устройства составляла 230 долларов США.

Сегодня за такую сумму можно приобрести внешний жесткий диск объемом каких-то 8 Тбайт.