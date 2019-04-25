Этот прибор рассказал о космосе больше, чем все космонавты вместе взятые

24 марта 1990 года запустили телескоп «Хаббл». Работа над космической обсерваторией заняла два десятилетия — финансирование то урезали, то вовсе прекращали, но, скооперировавшись с Европейским космическим агентством (и «заплатив ему» 15-ю процентами времени использования телескопа) и упростив проект, НАСА всё же смогло довести дело до конца.

Космический аппарат уже был готов к запуску в 1986 году, но катастрофа «Челленджера» (челнок взорвался во время запуска) заморозила программу «шаттлов», и «Хабблу» пришлось несколько лет пролежать на специальном — и очень дорогом — складе. Наконец, в 90-м году телескоп оказался на орбите.