Этот прибор рассказал о космосе больше, чем все космонавты вместе взятые

24 марта 1990 года запустили телескоп «Хаббл». Работа над космической обсерваторией заняла два десятилетия — финансирование то урезали, то вовсе прекращали, но, скооперировавшись с Европейским космическим агентством (и «заплатив ему» 15-ю процентами времени использования телескопа) и упростив проект, НАСА всё же смогло довести дело до конца.
Космический аппарат уже был готов к запуску в 1986 году, но катастрофа «Челленджера» (челнок взорвался во время запуска) заморозила программу «шаттлов», и «Хабблу» пришлось несколько лет пролежать на специальном — и очень дорогом — складе. Наконец, в 90-м году телескоп оказался на орбите.
Вскоре после запуска учёные обнаружили дефект в главном зеркале «Хаббла»: оно было неправильно отполировано и смонтировано, из-за чего возникали сферические абберации. Или, попросту говоря, телескоп выдавал размытые снимки удалённых объектов. Проблему решили вручную: астронавты очередной экспедиции вышли в открытый космос и заменили один из модулей «Хаббл» на «очки для телескопа»: корректирующий компонент, исправлявший искажения дефектного зеркала. В принципе, «Кодак» к тому времени изготовила запасное зеркало, но заменить его на орбите было невозможно, а спустить и поднять обратно на орбиту телескоп оказалось бы чрезвычаной дорогим мероприятием.
10 процентов времени телескопа попадает в специальный резерв директора института космического телескопа и могут быть использованы при срочных запросах. Остальное же время распределяется между заказчиками, причём их количество стремительно растёт.
Любой астроном может подать заявку на использование телескопа «Хаббл»
Два десятка лет работы телескопа «Хаббла» подарили учёным и любителям массу новой актуальной информации. Так, благодая «Хабблу» удалось подтвердить гипотезу о массивных чёрных дырах в центрах галактик. Также телескоп позволил лучше узнать планеты Солнечной и их спутники и даже наблюдать за столкновением Юпитера с кометой в 1994 году.
К 2021 году на смену «Хабблу» должен прийти новый телескоп — «Джеймс Уэбб» — с более точной аппаратурой и заметно большим главным зеркалом.