Ровно 27 лет назад родился Рунет — те самые сайты с окончанием «.ru»

17 сентября 2007 года был зарегистрирован миллионный сайт с .ru. 22 марта 2009 года —двухмиллионный, а 25 сентября 2010 года — трехмиллионный. Наконец, 5 ноября 2015 года появилось 5-миллионное зарегистрированное имя в российской зоне.

12 марта 2010 года ввели в эксплуатацию национальный домен верхнего уровня «.рф». Это первый домен на кириллице. Как легко догадаться, от .ru он отличается тем, что в «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно русскими буквами. Популярным кириллический домен в первые годы не стал, и стал использоваться массово только во второй половине 2010-х.