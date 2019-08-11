От какой дозы компьютерных игр можно умереть?

Еще в 2001 году мать ребёнка из США обвинила Nintendo в смерти своего сына, который умер после многочасовых игр в Nintendo 64 по шесть дней в неделю. Компания, правда, обвинения отвергла.

Однако игры могут убивать и иначе. Неокрепшая психика молодых и не очень геймеров заставляет их слишком близко принимать игровые неудачи. Иногда владельцы убитых персонажей находят обидчиков в реальном мире и мстят кулаками. Известно и несколько случаев суицида из-за неудач в виртуальном мире. В нескольких странах, например, Южной Корее, Китае, США, Канаде, Нидерландах уже открыты центры помощи людям с игровой зависимостью. Возможно, опасность игр слишком преувеличена на волне истерии из-за шокирующих смертей, но, посвящая вечера расстрелу виртуальных танков, помните, что это просто игра, а за дверью есть настоящий мир.

10 августа 2004 года ассортимент онлайн-магазина музыки iTunes достиг 1 000 000 композиций — спустя всего 16 месяцев после открытия.

Музыку в интернете продавали и прежде, но занимались этим лейблы звукозаписи, а они ограничивались только теми треками, права на которые принадлежали им самим. Кроме того, звукозаписывающие компании в то время не рассматривали Сеть всерьез, считая её рассадником пиратства, где мало кто захочет платить за интеллектуальную собственность. Во много это было правдой: тогда в интернете царили Napster, Grokster, Gnutella и Kazaa. Отсюда и подход к делу: легальные магазины были неудобны, имели очень простые каталоги и явно пренебрегали возможностями привлечь добропорядочных покупателей. На этом сыграла Apple.