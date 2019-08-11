Первый в мире сигнал SOS передал... нет, не «Титаник»

11 августа 1926 года компания Кодак начала работы по созданию цветной киноплёнки. Первые попытки сделать картинку в кино цветной предпринимались сразу после изобретения кинематографии. Известно, что ещё Томас Эдисон в 1895 году применял ручное раскрашивание плёнки анилиновыми красителями. Разумеется, эта технология была очень трудоёмкой, но такие фильмы пользовались популярностью у зрителей, ещё бы, ведь вокруг было только чёрно-белое кино. В 1908 году популярным стало трёхцветное кино, когда фильм снимали на три разные плёнки через три разных световых фильтра. И только спустя 9 лет после начала работ по созданию полноцветной киноплёнки, компания Kodak в 1935 году представила обращаемую плёнку Eastmancolor, которая предназначалась для любительских 16-мм аппаратов. А через год появились 8 и 35-мм разновидности с названием Kodachrome. По качеству цветопередачи эти многослойные плёнки, к сожалению, уступали трёхплёночной технологии, которая использовалась до середины 50-х годов, хоть и была сложной и дорогой. После этого времени у кино начинается конкуренция с телевидением, которое отнимает аудиторию у кинотеатров, и это событие существенно влияет на распространение цветного кино.