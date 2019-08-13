Будет ли компьютер на Pentium 4 тянуть новые игры, если добавить в него мощную видеокарту?

А ещё 13 августа...

...был открыт первый околоземный астероид «Эрос» (433). Околоземными считают потенциально опасные астероиды, которые могут в обозримом будущем приблизиться к Земле на расстояние, меньшее или равное 7,5х106 км. Постарался немецкий астроном Карл Густав Витт, работающий в то время в обсерватории Урания. Свое название астероид получил в честь Эрота — древнегреческого бога любви и вечного спутника Афродиты. На данный момент его диаметр составляет 16,84 км, а вес — 6,7х1015 кг. Это второй по величине околоземный астероид, уступающий «Ганимеду» (1036) (31,66 км, 3,3х1016 кг). Считается, что ударный потенциал «Эроса» в случае его падения на Землю будет больше, чем потенциал космического объекта, который образовал кратер «Чиксулуб», вызвав, как известно, вымирание динозавров. Но произойдет это относительно нескоро.

«Эрос» пересекает орбиту Марса и сближается с Землей. В 1996 году были опубликованы его результаты динамических расчетов передвижения на протяжении ближайших двух миллионов лет. А именно выяснено, что астероид находится в орбитальном резонансе с Марсом, то есть орбита «Эроса» впоследствии может быть изменена. И тогда она пересечется с орбитой Земли. В рамках исследований, в которых изучили восемь потенциальных орбит «Эроса», три из них эволюционировали до состояния пересечения орбиты Земли в течение указанных двух миллионов лет. Одна из орбит может привести к столкновению с «Эросом» через 1,14 млн лет. Астрономы считают, что ближайшие 100 000 лет планете точно не грозит столкновение с этим астероидом.

«Эрос», как и положено околоземному космическому телу, виден с нашей планеты. Так, 31 января 2012 года астероид пролетел на расстоянии приблизительно 26,7 миллионов километров от Земли (приблизительно 70 расстояний от Земли до Луны). Однако подобные сближения случаются в среднем раз в два с половиной года.

14 февраля 2000 года «Эрос» обзавелся собственным искусственным спутником. Им стал космический аппарат NEAR Shoemaker, совершивший чуть позже первую в истории посадку на астероид. Исследования показали, что в состав «Эроса» входит множество драгоценных металлов общей стоимостью приблизительно 20 триллионов долларов США.