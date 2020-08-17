Первый в мире компакт-диск (CD) выпустили ровно 38 лет назад. На него записали девять песен

До этого все CD изготавливались по опытной технологии, но в этот день с завода вышел самый первый коммерческий серийный диск финальной спецификации. Чести быть впервые изданной на CD удостоилась группа ABBA с альбомом «The Visitors».

Компакт-диски разработали компании Sony и Philips, еще в 1979 году поставившие перед собой цель создать новый формат цифровых оптических аудиодисков. Изначально предполагалось, что ёмкость одного CD диаметром 115 мм составит ровно час звука. Но «официальная легенда» гласит, что планку подняли до 74 минут, чтобы на диск полностью поместилась Девятая симфония Бетховена.