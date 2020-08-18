152 года назад учёные открыли гелий. Сейчас его используют в науке, для разгона процессоров и для «просто поржать»

Он немедленно написал об этом во Французскую академию наук, но впоследствии было установлено, что эта линия не совпадает по параметрам с натрием и не принадлежит ни одному из известных на тот момент элементов. Название новому элементу дал другой астроном, британец Норман Локьер, который также обнаружил жёлтую линию в спектре, но два месяца спустя. Гелий с древнегреческого переводится как Солнце. Гелий — это один из самых распротранённых элементов во Вселенной после водорода, а его температура кипения самая низкая среди всех известных веществ, -268,94 °C. Глобально этот элемент широко применяется в метталургии, в качестве хладагента, в газоразрядных трубках и даже в качестве теплоносителя в некоторых ядерных реакторах.