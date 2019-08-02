День выхода первого домашнего телефона с кнопками

В 1977 году журнал Fortune внёс телефон с возможностью набирать номер прямо с самой трубки в список из 25-лучших дизайнерских находок в истории США.

2 августа 1870 года начал свою работу самый первый подземный железнодорожный туннель. Он был построен в Лондоне в 1869 году и проходил под Темзой. Диаметр тоннеля составлял примерно 2 метра, а протяжённость — 410 метров. Однако настоящий поезд в нём никогда не курсировал. Вместо этого пассажиры перемещались в единственном деревянном вагоне, который с помощью тросов приводился в движение двумя паровыми машинами. Поездка занимала всего чуть более одной минуты.