24 года назад вышла Windows 95. Почему это стало всемирным праздником для пользователей компьютеров?

Совместимость с программами MS-DOS поправили (длинные имена файлов наконец стали возможны благодаря 32-битной адресации), Windows научилась опознавать и вводить в работу устройства «на лету» (знаменитый Plug and Play) и без перезагрузки, да и мультимедийные и сетевые функции были доведены до современного уровня.

Впрочем, если копнуть глубже — из системы повсеместно «торчали кости» Windows 3.11, чьи 16-битные программы не всегда адекватно работали в новой операционке. Да и с многозадачностью у новой системы было не всё гладко — зависшая программа парализовала Windows 95 со стопроцентной вероятностью, и пользователям приходилось бороться с «глюками софта» самостоятельно.

Вопреки проблемам со стабильностью и множеством недоработок, 95-я Windows рекордно популярной и любимой пользователями системой вплоть до выхода следующей, 98-й версии.

А ещё 21 августа...

С космодрома «Байконур» впервые была успешно запущена ракета Р-7. Именно ради этой межконтинентальной баллистической ракеты (первой в мире, кстати) СССР решился на постройку крупнейшего космодрома площадью 6717 км² — сравнимую площадь, например, занимает город Стамбул с населением 14 млн. человек.