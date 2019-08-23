24 года назад вышла Windows 95. Почему это стало всемирным праздником для пользователей компьютеров?

21 августа 1995 года Microsoft выпустила операционную систему Windows 95. Сказать, что старт этой «операционки» был громким — не сказать ничего. К тому времени у Microsoft появилась армия фанатов, которые накануне продаж простояли перед магазином всю ночь, а логотип Windows стал проекцией на гигантском небоскрёбе Empire State Building в Нью-Йорке. Менее, чем за неделю система разошлась тиражом свыше 1 млн. экземпляров, а к середине осени её тираж перевалил за 7 млн.
Для такой любви к системе поводов хватало. Столь обожаемое пользователями Windows меню «Пуск» дебютировало именно в Windows 95, да и запущенные программы в строке внизу дисплея тоже стали отображаться начиная с этой версии «винды». В общем, Windows приобрела узнаваемый вид и с тех пор слабо изменилась с точки зрения логики интерфейса.
Совместимость с программами MS-DOS поправили (длинные имена файлов наконец стали возможны благодаря 32-битной адресации), Windows научилась опознавать и вводить в работу устройства «на лету» (знаменитый Plug and Play) и без перезагрузки, да и мультимедийные и сетевые функции были доведены до современного уровня.
Впрочем, если копнуть глубже — из системы повсеместно «торчали кости» Windows 3.11, чьи 16-битные программы не всегда адекватно работали в новой операционке. Да и с многозадачностью у новой системы было не всё гладко — зависшая программа парализовала Windows 95 со стопроцентной вероятностью, и пользователям приходилось бороться с «глюками софта» самостоятельно.
Вопреки проблемам со стабильностью и множеством недоработок, 95-я Windows рекордно популярной и любимой пользователями системой вплоть до выхода следующей, 98-й версии.
А ещё 21 августа...
С космодрома «Байконур» впервые была успешно запущена ракета Р-7. Именно ради этой межконтинентальной баллистической ракеты (первой в мире, кстати) СССР решился на постройку крупнейшего космодрома площадью 6717 км² — сравнимую площадь, например, занимает город Стамбул с населением 14 млн. человек.
Космодром строили как объект, способный доставить водородную бомбу на территорию противника, а само строительство велось в спешном порядке — в 1954 году руководство СССР приняло решение построить объект на территории Казахстана, а уже в мае 1957 года «Байконур» начал первые тестовые запуски ракет. После развала Советского Союза Россия арендовала космодром у Казахстана сроком до 2050 года.
В первые годы после постройки на объекте работали 3600 человек, а пробную ракету с ядерной боеголовкой было решено направить на Камчатку.
Кстати, название «Байконур» прилипло к настоящему космодрому благодаря… адресу, где была построена его деревянная копия (пос. Байконур Карагандинской области). Копировать космодром в дереве было решено не потехи ради, и даже не для образовательных целей — это был способ дезориентировать американскую разведку, которая активно интересовалась военной деятельностью Советского Союза.
Вопреки тому, что в 2015 году «Байконур» справил 60-летний юбилей со дня постройки, ни о каком «моральном устаревании» космодрома речи не идёт — по количеству удачно проведённых запуск ракет любой степени «крутизны» ему до сих пор нет равных.
21 августа 1974 года Atari создала гоночную игру, которая впервые использовала ROM-образ. Вопреки наличию руля на корпусе игрового автомата, сверхреалистичной графикой игровой автомат под названием Gran Trak 10 похвастаться не мог. Однако его конкуренты были несравнимо более примитивными — в отличие от творения Atari, где все данные хранились в ROM, прочие автоматы были наполовину аналоговыми (это, допустим, когда настоящий мяч родом из настольного тенниса летал по нарисованным туннелям и.т.д.).
Да и органы управления смотрелись очень круто: помимо упомянутого выше руля, у игрока в наличии была четырёхступенчатая «коробка передач» и две педали — ускорение и торможение соответственно.
Gran Trak 10 подтолкнул конкурентов Atari к созданию более продвинутых органов управления на игровых автоматах, и сегодняшним многообразием рулей, джойстиков и геймпадов для игровых устройств мы во многом обязаны этой архаичной коробке с пиксельной графикой.