День рождения Linux

25 августа 1989 года Вояджер-2 передал снимки Нептуна на Землю. Исследование космоса этим аппаратом началось ещё в 1977 году. Нептун стал последней планетой, которую посетил Вояджер-2, он пролетел в 3 000 км от северного полюса планеты. Были проведены исследования атмосферы, магнитосферы, колец и спутников. Вояджер-2 показал, что в атмосфере далёкого Нептуна происходят очень динамичные процессы, хотя он получает в 30 раз меньше солнечного света, чем Юпитер. Вояджер-2 обнаружил шесть лун Нептуна, но сфотографировать в деталях удалось лишь три. Изначально аппарат рассчитывался для изучения Юпитера и Сатурна, но траектория предусматривала пролёт мимо Урана и Нептуна. В 2015 году аппарат находился уже на расстоянии 16 миллиардов километров от Солнца.