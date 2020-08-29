Google Play исполнилось 12 лет — да, он с нами целую вечность

Сегодня производители Android-смартфонов вольны не устанавливать в свои устройства Google-сервисы и обходиться местными магазинами приложений — в таком случае Android будет для них бесплатен. А в России не так давно разгорелся скандал, в котором национальный поисковик «Яндекс» утверждал, что Google ставит ультиматумы разработчикам смартфонов, которые осмеливаются установить сервисы российской компании вместо стандартного набора от создателей Android. Суд, к слову, не удовлетворил претензии «Яндекса» к Google, к компромиссу стороны так и не пришли, а вот разработка прошивки «Яндекс.Кит», была прекращена.

А ещё 28 августа...

...1958 года учёный из Texas Instruments Джек Сент-Клэр Килби продемонстрировал руководству компании первую в мире интегральную микросхему. Благодаря этим устройствам (которые чуть позже начали называть словом «чип») компьютерная индустрия приобрела такую черту, как модульность: свойство, простирающееся от сборки компьютера у себя дома до массового производства гаджетов где-нибудь в Китае.