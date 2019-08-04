Первая попытка Apple создать смартфон была позорищем. Но вы запомнили только iPhone

Баллонные же ретрансляторы оказались полезны не только обеспечения линии между США и СССР, но и для изучения верхних слоёв атмосферы. Эти огромные «шарики» обладали большой парусностью и летали на низкой орбите, отчего со временем тормозились о частицы воздуха.

Стоит уточнить, что эксперименты по «Лунному отскоку» (такое имя дали серии опытов) велись ещё с ноября 1959 года, но лишь 3 августа 1960 учёные рассказали прессе об успехе_

3 августа 1977 года представили Radio Shack TRS–80 Model I — один из самых популярных компьютеров той эпохи. Он был выполнен в формате моноболока, то есть материнская плата находилась в одном корпусе с клавиатурой — распространённое тогда решение. Монитор и магнитофон, который считывал программы с кассет, поставлялись сразу в комплекте — полный набор стоил 599 долларов. Такой продукт был самым дорогим из всего, что продавалось в сети Radio Shack, поэтому для начала изготовили всего 3000 устройств — столько же магазинов насчитывала сеть. Расчёт был на то, что если компьютеры не стали бы раскупать, то их можно было использовать для собственных бухгалтерских нужд.