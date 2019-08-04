Первая попытка Apple создать смартфон была позорищем. Но вы запомнили только iPhone

Первая версия устройства работала на процессоре со скромной частотой 20 МГц, имела 4 мегабайта оперативной памяти и всего лишь 640 килобайт постоянного хранилища, а работала от четырёх «мизинчиковых» батареек. Всего до 1997 года успели выпустить 14 моделей (включая несколько, сделанных для сторонних компаний), последняя из которых была почти в десять раз мощнее.
С самого появления гаджета Стив Джобс, бывший тогда в «изгнании», ненавидел его, о чём не забывал упоминать в интервью. А главная претензия к разработке относилась к необходимости использовать стилус — компьютерное перо. После возвращения в компании, Джобс сразу же закрыл проект:
«Бог дал нам десять стилусов, и нечего изобретать ещё один. Если бы не критическая ситуация в Apple, я бы лично довёл до ума эту штучку. Но я не доверял людям, которые ею занимались. Нутром чуял, что технология неплохая, но бездарные менеджеры её испоганили. Прикрыв проект, я освободил несколько хороших инженеров, которые могли работать над новыми мобильным устройствами. Их опыт нам пригодился, когда мы переключились на iPhone и iPad».
3 августа 1960 года состоялся первый телефонный разговор через Луну. В те годы учёные Bell Laboratories экспериментировали с искусственными спутниками, представлявшими собой пассивные баллона из тонкой плёнки с алюминиевым напылением — зеркала, которые просто отражали сигнал в нужном направлении. Это обеспечивало связь между удалёнными точками, например, на разных континентах. Но в одном из экспериментов ретранслятором выступил естественный спутник — Луна. Впрочем, в практическом применении Луна была не столь удобна из-за потерь сигнала и положения.
Баллонные же ретрансляторы оказались полезны не только обеспечения линии между США и СССР, но и для изучения верхних слоёв атмосферы. Эти огромные «шарики» обладали большой парусностью и летали на низкой орбите, отчего со временем тормозились о частицы воздуха.
Стоит уточнить, что эксперименты по «Лунному отскоку» (такое имя дали серии опытов) велись ещё с ноября 1959 года, но лишь 3 августа 1960 учёные рассказали прессе об успехе_
3 августа 1977 года представили Radio Shack TRS–80 Model I — один из самых популярных компьютеров той эпохи. Он был выполнен в формате моноболока, то есть материнская плата находилась в одном корпусе с клавиатурой — распространённое тогда решение. Монитор и магнитофон, который считывал программы с кассет, поставлялись сразу в комплекте — полный набор стоил 599 долларов. Такой продукт был самым дорогим из всего, что продавалось в сети Radio Shack, поэтому для начала изготовили всего 3000 устройств — столько же магазинов насчитывала сеть. Расчёт был на то, что если компьютеры не стали бы раскупать, то их можно было использовать для собственных бухгалтерских нужд.
TRS–80, которому дали обидное второе имя Trash–80 («Мусор–80»), был построен на 8-битном процессоре Z80 частотой 1,77 МГц — этот же чип использовался в десятках других моделей, включая культовый компьютер ZX Spectrum и игровую консоль Gameboy. Базовая модель поставлялась всего с 4 килобайтами памяти, но потом появились версии с 16 КБ на борту. Монитор представлял собой модифицированный 12-дюймовый телевизор и выводил чёрно-белое изображение, вмещавшее 16 строк по 64 символа на строку.
Несмотря на опасения, TRS–80 оказался чрезвычайно популярен. За первый месяц удалось продать 10 тысяч компьютеров, а общие продажи за четыре года составили 250 тысяч.