Гагарина знают все. А помните ли вы, кто полетел в космос вторым?

6 августа 2009 года компания HGST (подразделение Hitachi, ныне принадлежащее Western Digital) выпустила в продажу первый в мире жесткий диск объемом 2 Тбайт. Модель Deskstar 7K2000 обзавелась быстрым двигателем, вращающим шпиндель со скоростью 7200 об/мин. При этом для буфера было выделено сразу 32 Мбайт памяти. Отличные характеристики для 2009 года! В основе этого жесткого диска лежали пять блинов объемом 400 Гбайт каждый. Использовалась классическая перпендикулярная магнитная технология записи.

HGST вообще молодцы. Они постоянно оказываются первыми в своем деле. Так, в прошлом году были выпущены первые 3,5-дюймовые жесткие диски объемом 6 Тбайт и 8 Тбайт соответственно. А в начале 2015 года — модель емкостью 10 Тбайт. Во всех этих устройствах используется гелий и классическая перпендикулярная технология записи. Плотность одного блина для 10-терабайтного устройства составляет ни много ни мало 1,66 Тбайт.