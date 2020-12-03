Первый в мире магнитофон записывал звук на проволоку. И запись на него от 1900 года дожила до наших дней!

1 декабря 2010 года Samsung объявила о создании новой технологии для производства ЖК-дисплеев. Разработка получила название Super PLS (Plane to Line Switching), которая должна прийти на смену IPS (In Plane Switching). Экраны Super PLS на 10% ярче, а углы обзора ещё шире, чем у IPS-матриц. Кроме того, новая технология позволяет экономить на производстве до 15%. Новинка не слишком хорошо прижилась в смартфонах и планшетах, а ведь именно на это и ставили в Samsung.