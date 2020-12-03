Первый в мире магнитофон записывал звук на проволоку. И запись на него от 1900 года дожила до наших дней!
Тогда он назвал аппарат телеграфоном. Запись велась на тонкую стальную проволоку, которая намагничивалась магнитным полем, зависящим от звуковых колебаний. Впервые устройство продемонстрировали на Всемирной выставке в Париже лишь в 1900 году и оно вызвало неподдельный интерес. Во время выставки к телеграфону подошёл австрийский император Франц-Иосиф и произнёс несколько слов. Записанные на проволоку звуки голоса императора стали первой в истории магнитофонной записью. Удивительно, но она сохранилась до сих пор.
В СССР в 1928 году изобретатель Александр Шорин запатентовал подобный прибор для записи и воспроизведения звука, назвав его шоринофон. По сути, это был первый советский магнитофон.
А ещё 1 декабря...
...1990 года бригады, строящие Евротоннель, встретились под Ла-Маншем. Погрешность между тоннелями составила всего 0,36 м по горизонтали и 0,06 м по вертикали, благодаря лазерной системе позиционирования. Британской стороной проделано 84 км тоннеля, а французской - 69 км. Тоннель соединяет континентальную Европу с Великобританией железнодорожным сообщением.
Благодаря тоннелю возможно посетить Лондон, отправившись из Парижа, лишь за 2 часа 15 минут, при этом под землёй и водой поезда едут от 20 до 35 минут. При этом, Евротоннель лишь третий по протяжённости железнодорожный тоннель в мире.
1 декабря 2010 года Samsung объявила о создании новой технологии для производства ЖК-дисплеев. Разработка получила название Super PLS (Plane to Line Switching), которая должна прийти на смену IPS (In Plane Switching). Экраны Super PLS на 10% ярче, а углы обзора ещё шире, чем у IPS-матриц. Кроме того, новая технология позволяет экономить на производстве до 15%. Новинка не слишком хорошо прижилась в смартфонах и планшетах, а ведь именно на это и ставили в Samsung.
Сегодня в технике Samsung матрица PLS встречается крайне редко, а у телефонов других брендов её и вовсе нет. Причина в том, что в Samsung чуть позже перешли в мобильных устройствах AMOLED, который по ряду параметров превосходит и IPS, и PLS. А в телевизорах развивают технологию QLED, которая является логическим продолжением IPS для дорогих моделей, и MVA для более доступных.