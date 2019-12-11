День, когда спецслужбы начали арестовывать интернет-пиратов
Например, в ходе операции с кодовым именем «Пропускная способность» спецагентам удалось поймать 21 участника релиз-группы RWZ — её участники взламывали лицензионные программы, игры и DVD-видео, после чего выкладывали всё это в свободный доступ.
Несмотря на то, что многие участники «преступной группировки» даже не были лично знакомы между собой, ФБР каким-то образом внедрились в их структуру, занимались слежкой за чатом (IRC) внутри релиз-группы, после чего арестовали все компьютеры, участвовавшие в раздаче, а самих участников RWZ заставили выплатить компенсацию правообладателям и сотрудничать со следствием для поимки остальных пиратов. Общая сумма ущерба, причиненная правообладателям, достигла $1 млн.
Для поимки второй релиз-группы под названием «DrinkOrDie» власти США не стали мелочиться, и дополнительно привлекли к расследованию Таможенную службу США, министерство юстиции и даже Минобороны (опасных преступников ловили, как же иначе?). Расследование по операциям «Buccaneer» и «Digital Piratez» длилось 15 месяцев, в течение которых правоохранительные органы США и Канады 34 раза проводили обыск, а совместно со спецслужбами Великобритании, Австралии, Финляндии и Норвегии было изъято 130 пиратских компьютеров с 50 терабайтами данных на них.
Досталось и учебным заведениям — в Рочестерском технологическом институте (Нью-Йорк) и университете Твенте в Нидерландах студенты тайком хранили пиратский контент. Виновных не поймали, но надзор за учащимися обещали сделать строже.
Велась и охота «на живца» — в ходе операции «Site Down» спецслужбы открыли… крупные пиратские сайты, а потом отслеживали и привлекали к ответственности каждого, кто хотя бы что-нибудь оттуда скачал.
Несколько лет спустя (2006г.) ФБР отчиталось об успешном проведении операции «D-Elite» — в ходе неё власти спецагенты перехватили трафик с торрент-трекера EliteTorrents, вычислили местонахождение владельцев трекера, провели у них дома «маски-шоу» и заполучили статистику о всех посетителях ресурса.
В призывах бороться «с мировым злом — пиратством» американские власти неоднократно просили об экстрадиции пиратов из других стран, например, из Австралии, но местные власти пока не поддерживают начинания спецслужб и праовообладателей США.
11 декабря 1901 года итальянский инженер Гульельмо Маркони впервые передал сигнал посредством азбуки Морзе на другой континент. Это был первый сеанс межатлантической связи, пусть и не очень масштабный — Маркони траслировал одну лишь букву S, из графства Корнуолл (Великобритания) в Ньюфаундленд (Канада). Сама антенна длиной 150 м держалась на коробчатом змее, заготовленном Маркони по случаю трансатлантической передачи данных, и она, надо сказать, с трудом выдерживала сильный ветер.
Заслуги талантливого итальянца признавал и Александр Степанович Попов — изобретатель радио родом из Российской империи. Два знаменитых радиотехника были приятелями, и сегодня оба они особо почитаемы для моряков — появление радиосвязи на борту военных кораблей перевернуло с ног наголову ранее принятые принципы ведения боя.
Правда, в борьбе за лидерство на ещё не освоенном тогда рынке радиосвязи Маркони не раз перегибал палку — самым громким случаем считается инцидент со знаменитым кораблём «Титаник», в котором радисты до последнего момента передавали сигнал бедствия, понятный только сотрудникам компании своего тщеславного главы компании. Вместо сигнала SOS «Титаник» рассылал в эфир загадочный для моряков CQD, и лишь с большим запозданием начали подавать общепринятые сигналы бедствия
11 декабря 1844 года американские медики впервые опробовали закись азота в качестве наркоза. Химик Гарднер Колтон и дантист Гораций Уэллс долгое время не решались провести операцию с использованием «веселящего газа» — в то время азот было принято использовать в качестве дурманящего средства, кроме того, его следовало применять в крайне малых дозах, чтобы избежать летальных случаев.
Всё дело в том, что при длительном использовании или без смеси с кислородом распространённый анестетик в прямом смысле этого слова отравляет кровь, разрушает спинной мозг (вплоть до смертельного паралича) или же провоцирует развитие генетических уродств у плода в случае, если его принимает беременная женщина.
Закись азота получила широкое распространение ещё с 1772 года, однако прежде всегда использовалась в так называемых «собраниях ради смеха» — во время музыкальных вечеров присутствующим давали вдохнуть опьяняющей смеси из кожаных мешков. До открытия побочных эффектов такой газ считался украшением светского вечера.
А ещё такой газ сегодня широко используется в модернизации автомобилей, поскольку он улучшает свойства двигателей внутреннего сгорания. Закись впрыскивается во впускной коллектор ДВС, и, за счёт снижения температуры всасываемого воздуха при повышенном содержании кислорода резко возрастает интенсивность сгорания в цилиндрах.