День, когда спецслужбы начали арестовывать интернет-пиратов

Например, в ходе операции с кодовым именем «Пропускная способность» спецагентам удалось поймать 21 участника релиз-группы RWZ — её участники взламывали лицензионные программы, игры и DVD-видео, после чего выкладывали всё это в свободный доступ.

Несмотря на то, что многие участники «преступной группировки» даже не были лично знакомы между собой, ФБР каким-то образом внедрились в их структуру, занимались слежкой за чатом (IRC) внутри релиз-группы, после чего арестовали все компьютеры, участвовавшие в раздаче, а самих участников RWZ заставили выплатить компенсацию правообладателям и сотрудничать со следствием для поимки остальных пиратов. Общая сумма ущерба, причиненная правообладателям, достигла $1 млн.

Для поимки второй релиз-группы под названием «DrinkOrDie» власти США не стали мелочиться, и дополнительно привлекли к расследованию Таможенную службу США, министерство юстиции и даже Минобороны (опасных преступников ловили, как же иначе?). Расследование по операциям «Buccaneer» и «Digital Piratez» длилось 15 месяцев, в течение которых правоохранительные органы США и Канады 34 раза проводили обыск, а совместно со спецслужбами Великобритании, Австралии, Финляндии и Норвегии было изъято 130 пиратских компьютеров с 50 терабайтами данных на них.

Досталось и учебным заведениям — в Рочестерском технологическом институте (Нью-Йорк) и университете Твенте в Нидерландах студенты тайком хранили пиратский контент. Виновных не поймали, но надзор за учащимися обещали сделать строже.